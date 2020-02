Accordo Nicolaus-Europa Assistance: quattro polizze per i clienti

11:25

Sono quattro le tipologie di proposte assicurative che Nicolaus Tour proporrà ai propri clienti in seguito all’accordo raggiunto con Europ Assistance.

Si parte dalla versione Viaggia Sicuro, che prevede assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche e garanzia bagaglio, mentre nella versione Plus è compreso anche l’annullamento base. Prevista poi la versione opzionale Extra, che copre l’annullamento del viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, incluse preesistenti patologie. Infine Viaggia Sicuro Extended, che consente di aumentare il massimale delle spese mediche, utile soprattutto per le destinazioni non appartenenti alla Comunità Europea.



“La sicurezza e la soddisfazione di chi ci affida il proprio tempo, scegliendoci per un viaggio o una vacanza, sono la nostra priorità assoluta, nonché i pilastri della mission del gruppo Nicolaus – spiega Gaetano Stea (nella foto), direttore porodotto del Gruppo Nicolaus -. Per questo teniamo in massima considerazione un aspetto importante come la copertura assicurativa e abbiamo deciso di garantire i nostri clienti con la solidità di una realtà leader quale Europ Assistance”.