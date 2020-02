Going aggiunge la Turchia con il Latanya Park Resort a Bodrum

11:33

Si chiama Latanya Park Resort la novità con cui Going sbarca in Turchia. Il tour operator amplia il portfolio dei GoResort con la struttura situata a Bodrum: il villaggio, incastonato tra macchia mediterranea e costa che si affaccia sul Mar dell’Egeo, mette a disposizione 204 sistemazioni. La spiaggia è ampia, dotata di pontile e attrezzata con lettini ed ombrelloni.

“Il GoResort Latanya Park ci permette di aggiungere una nuova destinazione nel Mediterraneo e conferma la crescita del segmento villaggistica che arriva a sei strutture complessive – afferma Emmer Guerra, brand manager del tour operator –. Una complesso alberghiero con grande potenziale per il mercato italiano in grado di combinare perfettamente l’offerta balneare e la qualità del soggiorno con un rapporto qualità/prezzo competitivo”.



Il nuovo GoResort Latanya Park sarà collegato con charter da Napoli, Bari e Roma, aree del Paese sulle quali il t.o. sta guardando con attenzione. Nel mese di gennaio infatti Napoli e Siracusa sono state teatro di due tappe di formazione sulle novità per l’estate 2020: “Alla fine dei nostri sette appuntamenti in tutta Italia abbiamo incontrato 350 agenzie con l’obiettivo di crescere e di aprirci sempre di più al mercato” dice Guerra.



Oltre alla novità Turchia, Going amplia la sua programmazione anche in Egitto: accanto al GoResort Abo Nawas sono stati aggiunti itinerari alla scoperta dell’Egitto Classico e la navigazione sul Nilo con la crociera Luxor-Assuan. Questi nuovi programmi sono combinabili in soggiorni con estensione al GoResort Abo Nawas.