Gruppo Nicolaus: entro Pasqua una sede anche a Milano

09:47

Entro Pasqua il Gruppo Nicolaus avrà un nuovo punto di riferimento fisso anche a Milano. La notizia, diffusa dal presidente Roberto Pagliara e riconfermata dal ceo di Erregi Holding Giuseppe Pagliara, riguarda la creazione di un ufficio di rappresentanza e commerciale che consentirà di porre un importante tassello nello sviluppo futuro del Gruppo.

Un Gruppo che rimarrà comunque “Concentato sul quartier generale di Ostuni, dove continueremo a operare con tutte le nostre forze – precisa Roberto Pagliara (nella foto a sinistra con il fratello Giuseppe) -. L'ufficio milanese si è reso necessario anche perché la nostra prima regione per volumi di traffico è la Lombardia e in questo modo presidiamo da vicino anche tre scali aeroportuali per noi nevralgici come quelli di Malpensa, Bergamo e Verona”.



A Milano, come spiegato da Giuseppe Pagliara, verrà portato un presidio commerciale. “Al momento stiamo vagliando diverse proposte, tutte comunque posizionate nel cuore della città”.