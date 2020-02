Futura Vacanze 'on Tour' con gli agenti di viaggi

12:03

Dopo Bergamo e Verona, all'interno dei rispettivi aeroporti, ‘Futura on Tour’ fa tappa in altre 6 città italiane. Prossimo appuntamento a Torino domani, 12 febbraio.

Gli scali nevralgici al Nord

Il roadshow è cominciato da due aeroporti del nord in quanto gli scali rappresentano per Futura Vacanze un nodo centrale e strategico sia per il prodotto Italia sia estero. I charter di Futura Vacanze partono da Malpensa, Bergamo e Verona, come ad esempio il volo full charter operato da Albastar - unico diretto - per l’isola di Porto Santo. In tutto saranno oltre 600 gli agenti che la direzione di Futura Vacanze incontrerà a Torino, Padova, Milano, Erba, Roma e Napoli.



Roadshow con gli adv

Al centro di questi incontri, i prodotti Futura Vacanze con le novità, le iniziative commerciali e le offerte.

“Sono 12 in Italia e 5 all’estero i Futura Club che quest’anno presentiamo agli agenti di viaggio con il Futura On Tour, un’ottima occasione di formazione per le adv che vogliono approfondire la conoscenza della nostra programmazione. Per noi è molto importante camminare al fianco delle agenzie, seguirle e affiancarle nella conoscenza del prodotto fornendo sempre un’adeguata consulenza nella vendita” spiega Belinda Coccia (nella foto), direttore vendite Futura Vacanze.