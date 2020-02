di Gaia Guarino

KKM Group porta a casa un 2019 di successi. Una crescita a doppia cifra che si accompagna a un'imminente novità legata al network Enjoy. Si chiama infatti Enjoynet ed è il nuovo polo di 120 agenzie di viaggi nato dall’unione due storiche realtà del panorama distributivo italiano: FreeNet Network, sorta nel 2003 in Aiav ed Enjoy Travel Network, rete di agenzie facente capo da qualche mese a KKM Group.

"Si tratta di un importante potenziamento nel network che ci porterà oltre le 120 agenzie", racconta Andrea Cani (nella foto), presidente di KKM.



Sviluppo sul prodotto

In fase di sviluppo anche il prodotto; verrà lanciata infatti una programmazione sotto il marchio Enjoy Destinations e buona parte di essa sarà pensata e studiata andando a coinvolgere gli eventi già venduti come experience.

La Formula 1 rimane la punta di diamante di KKM. Firmato il contratto per il terzo anno di collaborazione, Cani sottolinea come il lavoro della sua azienda, nel 2019 abbia pesato per il 9% sul fatturato globale del brand F1. "Dopo un anno e mezzo di rodaggio adesso il prodotto è maturo e ne siamo contenti. Punteremo su Monza affiancando all'hospitality ufficiale di F1 anche i nostri eventi, come ad esempio quello alla Villa Reale già a partire dal giovedì prima della gara".