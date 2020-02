Norwegian Cruise Line, arrivano gli Extraordinary Journeys 2021

09:49

Norwegian Cruise Line ha annunciato i suoi nuovi itinerari Extraordinary Journeys. Si tratta di viaggi che prevedono soste prolungate nei porti per dare agli ospiti la possibilità di vivere un'esperienza più intensa in ogni destinazione. Bisognerà attendere il 2021 ma le vendite sono già aperte.

La navigazione avverrà a bordo di Norwegian Jade, Pearl, Sky, Star e Sun, saranno inoltre a disposizione itinerari come African Safari e Seychelles da 22 giorni su Norwegian Dawn e 15 giorni in Alaska su Norwegian Sun. Come riporta travelpulse.com questa nuova categoria di itinerari è una raccolta di proposte più lunghe nate per ispirare i viaggiatori e sviluppare in loro un maggior senso di scoperta. "I nuovi Extraordinary Journeys vogliono incoraggiare a intraprendere un viaggio che sia denso di significato", ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Ncl. G. G.