11:33

Idee per Viaggiare continua a sostenere il lavoro degli agenti di viaggi. È il ceo Danilo Curzi (nella foto), a specificare come “In un momento così confuso e concitato come quello che stiamo attualmente vivendo, abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di migliorare e strutturare il servizio a supporto degli agenti di viaggi fornendo strumenti e promuovendo iniziative che ci permettono di collaborare ancora più proficuamente insieme, per rispondere con fluidità e chiarezza alla situazione complessa che ci troviamo tutti a gestire.

Il valore della competenza

"E’ soprattutto in queste situazioni eccezionali - prosegue Curzi - che emerge il valore della competenza e della professionalità proprio di una figura come quella dell’agente di viaggi. Mai come in questo frangente, per i clienti risulta fondamentale poter contare su una persona ‘in carne e ossa’ in grado di accogliere dubbi, timori e perplessità attraverso rassicurazioni e risposte concrete. Sono certo che questa situazione determinerà, agli occhi dei clienti, una rivalutazione del ruolo di tutela e garanzia che svolgono gli agenti di viaggi e i tour operator”.



Le misure adottate

Idee per Viaggiare ha istituito un team dedicato che monitora la situazione, seguendo le disposizioni che arrivano dalla Farnesina. A ciò si aggiunge il contatto diretto e costante con i corrispondenti locali, che operano nelle destinazioni programmate.

Per sostenere la distribuzione nella gestione delle pratiche di modifica o annullamento, l’operatore ha creato una sezione dedicata all’interno del sito. Qui, a disposizione di clienti e agenti, sono raccolte tutte le informazioni utili.