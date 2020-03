Anticipi come crowdfunding: l’idea di Arianna & Friends per superare l’emergenza

11:34

Tocca a un piccolo tour operator della Toscana escogitare una soluzione alternativa per sopravvivere all’emergenza coronavirus. Arianna & Friends, oltre a lanciare le consuete operazioni di cancellazione e riprotezione, propone un particolare crowdfunding sotto forma di voucher.

Il problema, infatti, soprattutto per le piccole imprese turistiche, è quello di far fronte alla mancanza di liquidità che le cancellazioni stanno provocando. Per risolvere questa situazione, il t.o. ha pensato ad una soluzione win-win per l’azienda e per i clienti.



“Abbiamo pensato di rivolgerci direttamente alla nostra clientela che arriva soprattutto da Nord America, Nord Europa e Australia - racconta Massimo Pasqualetti, uno dei due titolari - chiedendo loro di darci una mano in questa situazione straordinaria. Non donazioni, dunque, ma crediti come anticipi di prenotazioni future da usare quando vorranno. E anche da regalare a chi vorranno".



E il riscontro a questa iniziativa non si è fatto attendere. Infatti, in circa un'ora sono stati già raccolti quasi mille euro, e già nel primo giorno la somma totale ha superato i seimila euro.