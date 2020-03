di Isabella Cattoni

In questo mare magnum di difficoltà e incertezze, qualche timido segnale positivo c’è. A testimoniarlo è Belinda Coccia (nella foto), che in Futura Vacanze è responsabile dell’ufficio commerciale e che non nasconde di essere rimasta “piacevolmente sorpresa dal sentimento di unione, quasi di fratellanza, venutosi a creare fra gli addetti del settore in un momento così delicato. Non avevo mai avvertito questa sensazione, nemmeno nei giorni più bui delle ultime crisi. Si è risvegliato un istinto di collaborazione che ha trovato ad esempio nella manifestazione di agenti di viaggi e operatori del settore tenutasi a Roma un momento importante”.

Pronti per il futuro

Intanto, Futura Vacanze non perde tempo e stringe i denti sperando in una forte ripresa quando le condizioni saranno mature. “Anche se al momento è difficile prevedere i tempi, noi vogliamo trovarci pronti sul fronte dei prodotti e delle risorse, in modo tale da riuscire a far tornare a viaggiare i nostri clienti”.

Al momento Futura segue con attenzione le disposizioni emanate dal Governo e mantiene un atteggiamento di massima flessibilità nei confronti delle prenotazioni. “Abbiamo provveduto a cancellare le partenze in programma fino al 3 aprile proponendo voucher sostitutivi da utilizzare entro un anno. In verità si è trattato per ora di spostamenti di date o di situazioni di stand by in attesa della riprogrammazione del viaggio, non di cancellazioni fini a se stesse”.



'Muoviamoci'

Futura ha messo poi in campo anche una campagna di incentivazione, ‘Muoviamoci’, che offre un forte sconto per prenotazioni entro il 31 marzo con possibilità di disdire la vacanza senza penali fino a 7 giorni dalla data di partenza.

“L’emergenza non potrà durare ancora a lungo – aggiunge Coccia -; ritengo che dall’estate si riapriranno gli orizzonti, specie per il mare Italia. Noi siamo pronti, abbiamo mantenuto inalterata la programmazione e confermato la nostra struttura interna. Siamo vicini ad agenzie, collaboratori, fornitori e speriamo di poter presto riabbracciare tutti i nostri colleghi del trade”.