Il tweet di Burgio: “Alpitour, oltre 10 voli per riportare a casa i clienti”

11:15

Pubblicità

Alpitour World in prima linea nella gestione dell’emergenza. È il presidente e amministratore delegato del Gruppo Alpitour, Gabriele Burgio, a segnalare in un tweet pubblicato ieri sera come l’operatore stia operando concretamente sul mercato.

“Alpitour World – si legge nel tweet – ha gestito oltre 20mila clienti che hanno avuto problemi per la situazione e programmato più di dieci voli con lo scopo di riportarli a casa. Ora serve pazienza per sconfiggere il coronavirus tutti insieme”.