Norwegian Cruise Line sospende tutte le crociere. Voucher del 125% per chi riprogramma

08:00

Norwegian Cruise Line Holdings, con i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha annunciato la sospensione volontaria di tuttel le crociere, valida già per le partenze previste per il 13 marzo e fino all’11 aprle 2020. La misura è stata presa per precauzione, considerando che la compagnia non ha riscontrato alcun caso di coronavirus tra le 28 navi della flotta.

"L’incoluminità, la sicurezza e la salute dei nostri ospiti e dell'equipaggio sono la nostra massima priorità. A causa del Covid-19 che sta impattando sulle comunità in tutto il mondo, abbiamo promulgato una sospensione temporanea volontaria dei viaggi di crociera con effetto immediato applicata a tutti i nostri marchi - ha detto Frank Del Rio, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line Holdings -. Comprendiamo l'inconveniente che questo decisione può causare ai nostri ospiti e travel partner in questo periodo di difficoltà in rapida evoluzione ma apprezziamo la loro comprensione in quanto noi collaboriamo con le agenzie locali, statali, federali e globali per combattere la diffusione del coronavirus”.



Gli ospiti attualmente in viaggio concluderanno la loro crociera e saranno sbarcati il prima possibile ricevendo tutta l’assistenza necessaria per il rientro a casa.



Gli ospiti con prenotazoni per viaggi in partenza dal 13 marzo all’11 aprile su Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises devono contattare l’agente di viaggi o il servizio clienti per ricevere ulteriori informazioni. Tutti gli ospiti che hanno prenotato una delle crociere in queste date, riceveranno un rimborso del 125% della tariffa pagata sotto forma di un futuro credito che potrà essere utilizzato per prenotare qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022. Per gli ospiti che non desiderano usufruire del credito del 125%, sarà riconosciuto un rimborso del 100% della tariffa pagata restituito seguendo le stesse modalità di pagamento effettuato entro 90 giorni dalla richiesta degli ospiti. Le commissioni del partner di viaggio sulle crociere annullate saranno protette applicando le consuete condizioni previste.