Crociera negli abissi, la spedizione di Eyos nella Fossa delle Marianne

15:57

Una crociera negli abissi, alla scoperta della depressione oceanica più profonda al mondo. È un’esperienza unica, a oltre 11mila metri di profondità quella che lancia Eyos Expedition.

L’azienda specializzata in spedizioni di lusso, offre la possibilità di immergersi per 14 ore nella Fossa delle Marianne (Oceano Pacifico).



Per la spedizione che, riporta lastampa.it, è parte di un progetto di ricerca scientifica a cura di Eyos e Caladan Oceanic, sarà utilizzato Limiting Factor, un sommergibile che può raggiungere i 14mila metri di profondità.



Il prezzo del biglietto, ovviamente, è per portafogli robusti. Per scoprire il fondale della Fossa delle Marianne servono 750mila dollari, circa 700mila euro.



Fino a oggi solo sette persone hanno avuto il privilegio di scoprire gli abissi più misteriosi della terra. Tra questi, il regista James Cameron.