Catania, Alidays: “Sostegno alle adv, la nostra priorità per superare la crisi”

Tempi difficili per i tour operator, che in vario modo stanno tentando di resistere alla crisi assistendo le agenzie nella delicata fase delle riprenotazioni. Anche in casa Alidays si procede a ritmo serrato a spostamento o cancellazione delle prenotazioni, attività che va di pari passo con analisi approfondite della situazione. Nei giorni scorsi, l’amministratore unico, Davide Catania (nella foto), aveva indirizzato al mercato una lettera accorata, che prescindeva dal business per riportare al centro le persone e il dramma che si sta vivendo in questi giorni.

L'analisi della situazione

Oggi Catania tenta un’analisi della situazione e descrive a TTG Italia le azioni messe in campo dal t.o. “Stiamo operando tutti in smart working già da prima dello stop alle attività imposto dal Governo. In questi giorni il booking ha lavorato febbrilmente su riprotezioni a mezzo voucher e spostamenti delle date di partenza. Pensare ad altro in questo momento non mi sembra opportuno, anche perché occorre innanzitutto trasferire un messaggio di fiducia e sostegno alle agenzie, impegnate a contattare i clienti per spiegare il funzionamento del voucher”.



Le partenze da settembre

Nella maggior parte dei casi, per Alidays si tratta di “Spostamenti della data di partenza di viaggi già prenotati. A tutti consigliamo di partire da settembre in poi, quando la situazione si sarà stabilizzata”. Catania sottolinea come in questo momento, “In cui la prima emergenza è quella sanitaria e non operativa, sia inopportuno mettere in campo nuove iniziative. Avevamo già pronta una nuova policy molto flessibile per incentivare la prenotazione dei nuovi viaggi, ma preferiamo aspettare tempi migliori per proporla al mercato”.



La vision sul futuro

Catania chiude comunque con un messaggio di speranza: “Stiamo lavorando tanto per sostenere i nostri partner ed essere pronti a ripartire. Da aprile metteremo in campo nuove attività perché questa emergenza è comunque destinata ad avere un termine. La mia previsione sul futuro è figlia di una visione più ampia sui valori della vita, perché – oggi più che mai – trasparenza e buon senso sono le chiavi che devono guidare l’attività di tutti noi. Alla fine sono questi i valori che ci permetteranno di ricostruire un’attività che è fatta di persone e non solo di numeri”.