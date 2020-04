Futura Vacanze proroga a fine aprile tutte le promozioni

09:33

“Continuiamo a sostenere la distribuzione e a venire incontro a chi ha voglia di vacanza”. Queste le parole con cui Belinda Coccia, direttore vendite di Futura Vacanze (nella foto), annuncia la decisione, da parte del t.o., di estendere fino alla fine di aprile la validità delle promozioni in scadenza al 31 marzo.

L’insieme di tutte le iniziative rientra nel piano ‘Ripartiamo insieme’, a cui fanno capo anche differenti azioni social e, sul sito dell’operatore, contenuti editoriali ad hoc. Vengono dunque proprogate sia ‘Liberi di annullare’, sia il ‘Bonus vacanze’; la prima formula consente la cancellazione gratuita per qualsiasi motivo fino a 7 giorni prima della partenza (14 giorni il periodo compreso tra il 1 al 23 agosto) per i soggiorni e per i pacchetti comprensivi di volo o traghetto.



‘Bonus vacanze’, invece, riconosce ai clienti uno sconto di 200 euro sulla miglior tariffa disponibile al momento della prenotazione per le pratiche confermate entro il 30 aprile, riguardanti i Villaggi Italia – offerta soggetta a posti limitati – e i Futura Club International di Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Porto Santo, Kos e Creta. La promozione è cumulabile con ‘Liberi di annullare’.



Le due iniziative si aggiungono all’opzione ‘Salva Vacanza’ relativa, invece, alle prenotazioni con partenza entro il 19 aprile per quali è possibile cambiare data, riprogrammandola allo stesso prezzo, entro 12 mesi dalla modifica.



Uno sguardo fiducioso al futuro

L’ottimismo e la fiducia nel futuro sono alla base del piano ‘Ripartiamo insieme’, due sentimenti ribaditi dalla stessa Coccia: “Anche se l’enorme difficoltà del momento è sotto gli occhi di tutti e coinvolge il segmento della filiera turistica - ammette la manager -, il mercato dà qualche segnale di reazione e le persone continuano a mantenere vivo il desiderio di viaggiare. Abbiamo voluto creare una combinazione di opzioni proprio per accogliere questi segnali e favorirli, abbinando benefici economici e assenza di vincoli”.