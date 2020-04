Hurtigruten prolunga lo stop a tutte le crociere

14:50

Hurtigruten ha deciso di prolungare lo stop a tutte le sue crociere, sia quelle norvegesi che quelle da Polo a Polo. I viaggi saranno ora sospesi fino al 12 maggio, una decisione che annulla anche la partenza della Fridtjof Nansen, prevista dal porto di Amburgo il 29 aprile, e quella della MS Spitsbergen, che avrebbe dovuto salpare da Longyearbyen (la città più popolosa delle isole Svalbard) il 6 maggio.

Sarà inoltre rinviata a luglio la stagione delle crociere di spedizione in Alaska, a causa delle nuove restrizioni ai viaggi da parte delle autorità canadesi. Ciò, spiega traveldailynews.com, significa che le partenze del 17 e 31 maggio, del 12 e 24 giugno e del 1 luglio da parte di Ms Roald Amundsen Alaska saranno annullate. Le operazioni sulla costa norvegese saranno poi sospese fino al 20 maggio; la prima data programmata è, dunque, la partenza da Bergen il 21 maggio.



In accordo con il Ministero dei Tasporti norvegese Hurtigruten ha inoltre messo a disposizione due delle sue navi recentemente rinnovate, la Ms Richard With e la Ms Vesterålen, per il trasporto di forniture mediche e beni di prima necessità alle comunità norvegesi locali.