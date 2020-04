‘Naviga con fiducia’: l’iniziativa Le Boat per sostenere le prenotazioni

16:27

Arriva da Le Boat, esperto in crociere fluviali in autonomia, con una flotta di 900 imbarcazioni e 38 basi in 9 paesi in Europa e in Canada, una proposta per sostenere le prenotazioni dei prossimi viaggi.

Il player ha introdotto la formula ‘Naviga con fiducia’ che consente la cancellazione della vacanza fino a 48 ore prima della partenza senza penali, ottenendo un voucher valido per successive prenotazioni fino al 2021. La formula è valida per ora su tutte le partenze prima del 30 giugno 2020.



In più, Le Boat ha adottato delle nuove misure di sanificazione a fine crociera per una maggiore protezione e sicurezza del successivo cliente.