Giver anticipa il catalogo ‘Il Mondo di Babbo Natale’

15:57

“Il mondo deve andare avanti” dice Andrea Carraro, responsabile marketing e comunicazione di Giver Viaggi e Crociere, che con molti mesi di anticipo presenta oggi il suo catalogo 2020-2021 dedicato al ‘Mondo di Babbo Natale’, con tutte la programmazione dell’operatore dedicata a Rovaniemi.

Per quest’anno, i programmi dedicati alla casa di Babbo Natale partiranno a Sant’Ambrogio e le partenze si protrarranno sino all’Epifania. Giver mette in campo un volo speciale diretto da Milano per Rovaniemi, evitando lo scalo a Helsinki, scomodo per le famiglie con bambini.



Le proposte offrono soggiorno, trasferimenti, visita al villaggio di Babbo Natale, escursione all'Aurora Borealis Camp per avvistamento dell'aurora boreale e abbigliamento termico per il soggiorno a Rovaniemi.



Accanto ai classici soggiorni a Rovaniemi, Giver propone anche l’esperienza di Haparanda, una destinazione particolare a cavallo fra Svezia e Finlandia. La cittadina, infatti, è in Svezia, ma condivide lo stesso municipio con Tornio in Finlandia.



Cosa che consente, in soli 3 chilometri di distanza, di visitare 2 Paesi con 2 fusi orari differenti. E a Capodanno, di festeggiare 2 volte a solo 1 ora di distanza. Le partenze programmate saranno: 23, 27 e 30 dicembre e 2 gennaio.