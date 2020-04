08:02

Si amplia la presenza nel mondo del turismo di Samih Sawiris, proprietario della multinazionale Orascom Development Holding (Odh), che detiene il 49 per cento di Andermatt Swiss Alps.

L'imprenditore egiziano, tramite la sua società Sostnt, ha acquisito la maggioranza del t.o. tedesco Fti Group, 12mila collaboratori e un giro d'affari di oltre 4 miliardi di euro per un ventaglio di marchi presenti in 120 destinazioni e 8 milioni di clienti annui, del quale controllava già il 33,6 per cento. Ora, scrive swissinfo, la sua quota è salita al 75,1 per cento grazie a un aumento di capitale il cui importo non è stato reso noto.



In questo modo è stato reso possibile attivare un pacchetto di finanziamento con garanzie statali, che traghetteranno Fti Group fuori dall'emergenza Covid-19 senza troppi contraccolpi.



"Un'operazione vantaggiosa per tutti - è il commento di Sawiris - per affrontare insieme la difficile situazione attuale".