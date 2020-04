Crociere di lusso: Cunard prolunga lo stop

14:19

Stop prolungato per le crociere di lusso firmate Cunard a causa degli effetti del Covid-19.

In particolare, si legge su Eturbonews, sono annullate fino al 31 luglio 2020 tutte le partenze con la Queen Mary 2 e la Queen Victoria. Cancellata, invece, l'intera stagione di crociere in Alaska operata con la Queen Mary, che rimarrà ferma fino all'8 settembre 2020.



"Non c'è niente che desideriamo di più che far ripartire la nostra flotta - è il commento di Simon Palethorpe, presidente della compagnia di navigazione -. Abbiamo navigato per 180 anni e affronteremo insieme questo momento difficile".



Agli ospiti che avevano già prenotato una crociera sarà corrisposto un credito del 125 per cento per una crociera futura da effettuare entro la fine di marzo 2022 oppure il rimborso completo. O. D.