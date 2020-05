Going in agenzia con la campagna ‘Liberi di Cambiare’

15:21

‘Liberi di Cambiare’: questo il leit motiv dell’ultima campagna messa in campo da Going per supportare le agenzie di viaggi. Il cliente potrà così posticipare il viaggio per qualsiasi motivo e senza nessun costo scegliendo una qualsiasi data della programmazione estiva Going 2020.

Questa opportunità si indirizza a quanti effettueranno una prenotazione entro il 30 giugno 2020 e il cliente avrà facoltà di spostare il viaggio sulla destinazione scelta per tre volte entro il 2020, oppure congelare l’importo del viaggio per usufruirne entro due anni.



“Era doveroso in questa situazione mettere in campo una campagna commerciale con una duplice finalità: da una parte fornire un aiuto concreto alle agenzie in questo momento così difficile e dall’altro dare la tranquillità ai clienti di poter rimandare il viaggio senza problemi - dichiara Emmer Guerra (nella foto), brand manager di Going -. Con Liberi di Cambiare diamo la possibilità ai nostri viaggiatori di ripianificare il loro viaggio entro i prossimi due anni con la massima flessibilità e la sicurezza di aver prenotato le loro vacanze con uno dei più grandi Gruppi turistici presenti in Italia”.

Per accedere alla promozione, le agenzie dovranno inviare una mail ad operativo@going.it con oggetto ‘Liberi di Cambiare’ indicando poi tutti i dati della rispettiva prenotazione.



Diverse poi le idee in cantiere per l’estate alle quali il t.o. sta lavorando per creare una programmazione ad hoc: “Ci saranno sicuramente delle novità con prodotti esclusivi a marchio Going sul Mare Italia”, anticipa Guerra.