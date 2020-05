14:28

Una passione che non smette di ardere e un sogno fatto di mille partenze. Un’azienda ‘a colori’ pronta a ripartire con nuove idee. Idee Per Viaggiare sceglie di raccontare la sua storia per ricominciare dopo l’emergenza covid-19 e provare a ridisegnare il suo futuro.

Durante il lockdown, l’operatore non ha smesso di lavorare e di sviluppare nuovi progetti dedicati agli agenti di viaggi e ai viaggiatori. E ora lancia un video per veicolare un messaggio di fiducia al mercato e invitare a non fermarsi.



“In questo periodo sospeso – spiega l’operatore -, i sogni non si sono interrotti e Danilo Curzi, fondatore e ceo della società, ha scelto di raccontare il proprio, quello che si è trasformato in un tour operator che dà lavoro a 140 persone ed è arrivato a raggiungere i 90 milioni di euro di volume d’affari. Un sogno che in modi, tempi e luoghi diversi accomuna tante persone e aziende del turismo”.



Il video

Il video racconta così la passione che alimenta le radici della palma, il simbolo di Idee Per Viaggiare. Una sequenza di disegni firmati da Edoardo Nardin conduce lo spettatore attraverso il vissuto personale e le esperienze professionali di Curzi, fino al 2020 nel cuore di ‘un’azienda a colori’, che anche durante l'emergenza non ha smesso di lavorare a nuovi progetti.



“Il racconto – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee Per Viaggiare - parte dal passato, guarda alle origini da dove tutto ha preso vita, perché da lì si trovano la motivazione, la spinta e la forza per guardare al futuro con fiducia, grinta e una sana consapevolezza di essere pronti a ricominciare a creare sogni, a viaggiare e far viaggiare, in un mondo cambiato e in modalità anche diverse, ma sempre viaggiare”.