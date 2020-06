Un centro risorse per tour operator e destinazioni: l'idea di Regiondo

11:20

Ha messo in campo un nuovo Team Italia, creando un centro risorse per supportare i fornitori di tour e attività nel passaggio al digitale: Regiondo, azienda tedesca di servizi software per t.o. e destinazioni, investe in Italia.

Sotto la guida di Tommaso Peduzzi (nella foto), country manager Italia, Regiondo mette a disposizione periodicamente webinar e meetup online con esperti del settore, per approfondire temi e risorse utili ad affrontare la ripartenza del turismo, che in questa fase non può prescindere dal digitale.



L'obiettivo è aiutare gli operatori a costruire una strategia di lungo termine, ristrutturandosi per essere più efficienti. "La gestione della crisi non deve farci perdere la visione strategica, ossia dove vogliamo andare e come assecondare questi cambiamenti - spiega il manager -. Ogni strumento va valutato in una visione e una strategia che deve essere di medio-lungo termine". O. D.