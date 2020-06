SOS Travel riparte con la Polonia: le novità per l'estate

08:46

Saranno due le novità della programmazione estiva di SOS Travel Tour Operator, che riparte dopo l’annuncio della riapertura ai viaggi da parte della Polonia il prossimo 13 giugno.

Il t.o. inserirà quest’anno i tour in formula Fly & Drive e il tailor made per piccoli gruppi con itinerari naturalistici. “Abbiamo puntato molto sulle proposte Fly & Drive – dichiara Stefano Iannucci, direttore commerciale di SOS Travel –. Sono tour individuali in auto che permettono di scoprire la Polonia in libertà, flessibilità e sicurezza. Oltre alla nostra esperienza sulla destinazione, offriamo al cliente dei tour davvero completi: penseremo a tutti i dettagli del viaggio, dall’itinerario, alla prenotazione degli hotel con parcheggio incluso, al noleggio dell’auto, alle visite con guida privata in italiano, oltre a idee e attività facoltative da svolgere durante il viaggio”.



Per il tailor made sono invece previsti due itinerari naturalistici rivolti a piccoli gruppi: “Polonia, incontro con la natura” e “Cracovia, i Monti Tatra e la Malopolska”.