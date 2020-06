Futura Vacanze, parte l'operazione Voucher Covid19

11:38

Arriva una nuova incentivazione targata Futura Vacanze per i clienti. Il tour operator mette in campo l’operazione Voucher Covid19, riservata ai possessori del buono emesso in relazione al blocco vacanza imposto da coronavirus.

“Stiamo facendo il possibile per continuare a fronteggiare questa emergenza, lavorando molto sui servizi e sul prodotto – evidenzia il direttore vendite Belinda Coccia (nella foto) -. I primi segnali positivi stanno arrivando seppur con i limiti di una situazione complessa come quella attuale. Ci è sembrato importante operare anche sul fronte delle incentivazioni e promozioni, creando quindi un’ulteriore opportunità, per i clienti e le adv”.



Per chi riprenota una vacanza entro il 30 settembre in un Futura Club, Futura Style o Futura Club International, l’operatore garantisce uno sconto fino a 200 euro che può essere applicato sia al solo soggiorno sia ai pacchetti volo/nave. Il contributo è cumulabile con la promo “Liberi di Annullare” – estesa fino al 14 giugno.