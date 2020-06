Un intero hotel in affitto in esclusiva: l’idea di Sporting Vacanze a Lampedusa

09:46

Un intero hotel a disposizione, prenotabile come proprietà privata ad uso esclusivo di famiglie o amici. È l’idea di Sporting Vacanze che, per questa estate così anomala, ha scelto di vendere in esclusiva Il Gattopardo di Lampedusa, un boutique hotel considerato da sempre un’icona dell’isola siciliana e totalmente ristrutturato con un impegno durato due anni.

“Avevamo iniziato le trattative per la commercializzazione in esclusiva di questo boutique resort di incomparabile bellezza già nel mese di gennaio - spiega il general manager Andrea Vannucci -, proprio perché in perfetta sintonia con lo stile Sporting Vacanze e con la filosofia di accoglienza della famiglia proprietaria che ne ha seguito il progetto di ristrutturazione”.



Il Gattopardo di Lampedusa - costituito da 10 dammusi, alcuni con una vista sul mare, arredati con materiali naturali e di design - verrà venduto in esclusiva da Sporting Vacanze con primo ingresso a partire da sabato 11 luglio: “Il nostro booking dedicato sarà a disposizione per fornire il prezzo della struttura (in BB) e i vari servizi come barca privata, escursioni, macchine, bici elettriche, cene con chef a disposizione e molti altri ancora; servizi che il cliente potrà acquistare direttamente in loco”.