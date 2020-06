Going apre la stagione con due new entry in Sicilia

12:55

È contrassegnata da una doppia novità sulla Sicilia la ripresa della programmazione da parte di Going. L’operatore inserisce infatti due boutique hotel sull’isola di Favignana: il Baglio Sull’Acqua e Cas’almare che sono gestite in esclusiva.

Inoltre viene riconfermato il GoResort Perdepera con un impegno sul volato con Alitalia da Milano Malpensa a partire dalla prima rotazione di domenica 5 luglio. In alternativa sarà possibile raggiungere la struttura con traghetti Gnv da Genova su Olbia e Porto Torres.



“Sardegna e Sicilia sono due destinazioni di punta nella programmazione Italia di Going, complementari dal punto di vista target con Perdepera ideale per le famiglie e Favignana per chi ama un stile informale ma lussuoso e casual chic – spiega Emmer Guerra, brand manager Going –; inoltre, per una maggiore sicurezza dei nostri clienti, abbiamo riprogettato gli spazi comuni con un rigido protocollo”.