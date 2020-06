‘Hello Summer’, Settemari lancia la campagna per la voglia di vacanze

08:46

Si chiama ‘Hello Summer’ la nuova campagna di comunicazione di Settemari che fa parte di un piano composito di rilancio che include anche un video evocativo istituzionale e alcuni spot promozionali dalle destinazioni in riapertura.

“Tenere vive le emozioni e stimolare la domanda, anche giocando con l’hashtag #rEstateConNoi, pensando alla ripartenza: questi gli obiettivi della campagna - commenta Chantal Bernini, marketing & communication manager di Settemari -. Vogliamo invogliare il cliente a lasciarsi dietro il periodo difficile degli ultimi mesi e riacquisire serenità e spensieratezza con una nuova vacanza, mantenendo intatta la fiducia in Settemari. Tutte le strutture confermate in programmazione rispondono, infatti, ai più stringenti protocolli sanitari”.



La campagna, diffusa sui social, partirà con un carousel su tutte le destinazioni in programmazione per la summer 2020, per poi approfondire con i post dei SettemariClub in Grecia, Spagna, Egitto, Cuba, e darà anche ampia visibilità alle ‘regine dell’estate’ Pantelleria e Santo Stefano.