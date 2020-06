di Remo Vangelista

08:35

"Le cose belle mi hanno insegnato ad amare la vita. Le cose brutte a saperla vivere”. Un quadro con il pensiero di Bob Marley rappresenta oggi il principio di Danilo Curzi (nella foto), a.d. di Idee per Viaggiare.

Curzi, dove eravamo rimasti?

L’ultima volta ci siamo sentiti poco più di 2 mesi fa. Era un momento di forte emotività, surreale. Oggi siamo più razionali ma è indiscutibile che siamo di fronte ad una fase nuova senza punti di riferimento rispetto al passato.



È un momento strano, con una domanda dormiente e un’offerta con tanti limiti. Come ne usciremo?

La domanda oggi per tanti motivi è limitata. Noi che siamo specialisti sul lungo raggio siamo legati ad un trasporto e questo oggi si vede poco.



Qualche idea sulla ripartenza l’avete comunque fatta?

Bisogna capire bene quali destinazioni sono pronte a ricevere turisti e poi attendere i collegamenti aerei. Noi intanto non siamo stati fermi e con oltre 70 webinar abbiamo mantenuto i contatti con le agenzie.



Cosa ripartirà prima?

Mi immagino Emirati Arabi per esempio. Le isole si riavvieranno dopo per evidenti debolezze.

Curzi sospira perché sul fronte dei collegamenti aerei ci sono ancora troppe criticità.



Quanto mancano gli Usa e quando sarà possibile pensare a una ripartenza?

Vuole la verità? Credo nel 2021, con una piccola parte a fine dicembre del 2020. Noi siamo concentrati e operativi per il prossimo anno.



Ma come si vive in ufficio?

Siamo attivi a rotazione. Venti persone alla volta perché dobbiamo fare riprendere contatto a tutti. Abbiamo le agende vuote e tutto da riprogrammare, ma non molliamo. In questi mesi abbiamo lavorato per contenere i danni.



Come ne usciremo?

Con i cerotti e con la voglia di rialzarsi. Per natura sono un positivo.



La categoria dei tour operator non ha ricevuto molto attenzioni dal Governo Conte. Si aspettava di più?

Tutti noi ci aspettavamo qualcosa in più sul fronte degli sgravi fiscali e dei finanziamenti. La cassa integrazione per 9 settimane, poi replicata, ha comunque fornito un po’ di ossigeno. Questo va detto.



Ennesima newco per Alitalia. Voi operatori che posizione tenete?

Guardi, per affetto nei confronti della compagnia tendo sempre a cercare il lato positivo. Da giovane sono stato steward di bordo, ai tempi del Dc-10.



Però non ha risposto…

Forse oltre ad Alitalia si potevano aiutare altre attività che meritano attenzione per progetti e risultati.



Scusi Curzi, ma ha deciso se tornare o no a Mauritius?

(Scoppia a ridere prima di ricordare quella lettera di qualche mese fa) Si è trattato di un momento di grande disorganizzazione dell’isola, ma certo che tornerò. Però in quel momento era giusto dire certe cose. Se capitasse lo rifarei…