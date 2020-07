Virgin Voyages alza al 16% le commissioni per le adv

12:57

Virgin Voyages cerca il supporto delle agenzie; per questo ha deciso di alzare al 16% la commissione per loro. La linea, che presenterà con una soft open la sua prima navet Scarlet Lady a ottobre, ha affermato che questa decisione di aumentare le commissioni non sarà un’offerta a tempo limitato e varrà anche per l’offerta base, che inizialmente conteneva elementi non commissionabili.

Questo, spiega TTG Media, significa che nessuna parte della tariffa è esclusa dai potenziali guadagni per i dettaglianti. Prima del lancio della Scarlet Lady – inizialmente previsto in queste settimane e poi rimandato a causa dell’emergenza sanitaria – gli agenti potranno anche beneficiare del ‘perfect 10’ di Virgin Voyages, un bonus del 10% di commissione versato sulle vendite pre-viaggio, come ad esempio escursioni a terra, soggiorni in hotel e trattamenti spa.