Tui, superato il test delle Baleari. Ora il rilancio sul Mediterraneo

12:38

Tui amplia l’offerta di vacanze in Mediterraneo dopo aver superato con successo i test sulle Baleari. I vacanzieri tedeschi sembrano infatti aver reagito positivamente alle “vacanze di prova” a Maiorca realizzate nelle ultime due settimane, fornendo così all’operatore le basi necessarie per lanciare una programmazione più consistente.

Il tour operator ha trasportato, a giugno, 4.200 tedeschi sulle isole Baleari, come parte del progetto pilota per testare procedure e protocolli di sicurezza sanitaria in hotel, aeroporti e mezzi di trasporto. “Insieme alle autorità delle Baleari e ai nostri partner alberghieri - ha spiegato Sebastian Ebel, membro del board Tui, secondo quanto riporta Fvw - siamo stati in grado di mostrare ai nostri ospiti che possono trascorrere una vacanza sicura anche in tempi di Covid-19”.



I sondaggi sulla customer satisfaction condotti da Tui indicherebbero un punteggio elevato, attorno a 8,7 su un massimo di 10 per le misure igieniche e 8,4 punti per il servizio locale complessivo. A seguito del successo conseguito dal progetto pilota, spiega poi Fvw, Tui Germania ha deciso di ampliare in maniera sostanziale il programma di voli sull’area mediterranea, portandoli sino a circa 1.500 a luglio: la maggior parte sarà dedicata a Baleari, Grecia, Cipro e Portogallo e, successivamente, alle Canarie. S. P.