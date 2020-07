Compagnie di crociera insieme contro il virus: il lavoro dell'Healthy Sail Panel

17:05

È incentrata sugli standard di sicurezza per i passeggeri la collaborazione siglata tra Royal Caribbean Group e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. per sviluppare norme comuni in risposta alla pandemia globale.

Le società hanno chiesto a Mike Leavitt, ex governatore dello Utah ed ex segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Usa, e a Scott Gottlieb (ex commissario della Food and Drug Administration degli Stati Uniti) di ricoprire il ruolo di co-presidenti dell’ ‘Healthy Sail Panel’, un gruppo di esperti il cui compito è di fornire alle compagnie di crociera indicazioni utili per potenziarne la risposta sanitaria al Covid-19.

Un lavoro open source

“Questa malattia senza precedenti - sostiene Richard D. Fain, presidente e ceo di Royal Caribbean Group - ci impone di sviluppare standard senza precedenti in materia di salute e sicurezza. Portare a bordo questi esperti dimostra il nostro impegno nel proteggere i nostri ospiti, i nostri equipaggi e le comunità che visitiamo".

Il gruppo di esperti offrirà le sue raccomandazioni iniziali entro la fine di agosto e le compagnie di crociera hanno affermato che il lavoro del panel sarà open source e potrebbe essere liberamente adottato da qualsiasi azienda o industria che possa trarre beneficio dalle analisi scientifiche e mediche del gruppo.



"L'industria delle crociere - commenta Frank Del Rio, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd - ha sempre avuto rigorosi standard sanitari, ma le sfide inedite poste dal Covid-19 offrono l'opportunità di alzare ulteriormente l'asticella”.