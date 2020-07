Virgin Voyages, Scarlet Lady a Genova prima di cominciare le crociere ai Caraibi

17:26

Scarlet Lady, prima nave da crociera Virgin Voyages, era uscita dal cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri a febbraio. Finito il lockdown, come segnalato da Genovatoday, è tornata a Genova per prepararsi alla prossima crociera.

La nave rimarrà ormeggiata a Genova per una ventina di giorni, in modo da effettuare alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso Fincantieri. Al termine dei lavori, riprenderà il mare alla volta degli Stati Uniti, da dove in agosto salperà per una crociera che toccherà Messico e Bahamas, cui seguiranno altri viaggi nei Caraibi.



Consegnata in febbraio, la Scarlet Lady è la prima nave costruita da Fincantieri per Virgin Voyages, possiede oltre mille400 cabine e può ospitare 2mila 770 passeggeri,ai quali si sommano mille160 persone di equipaggio.