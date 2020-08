Fiavet Puglia sul ritorno di Msc a Bari: “Finalmente una buona notizia”

11:34

Msc Magnifica, per il ritorno all’operatività, farà scalo anche a Bari, per proseguire nel Mediterraneo orientale. Un aggiornamento salutato con favore da Piero Innocenti, presidente di Fiavet Puglia.

“Finalmente una buona notizia – commenta Innocenti – oltre che una grande boccata di ossigeno per l'indotto commerciale e turistico pugliese. La Msc Magnifica è una nave di altissima gamma per il mercato crocieristico nazionale, varata da soli 8 mesi ed è stata ferma durante il periodo del lockdown”.



Per garantire la sicurezza, Msc ha limitato la capienza al 70%. I clienti potranno acquistare sia il biglietto ‘solo crociera’ che il ticket che comprende le escursioni. Si potrà scendere dalla nave solo se accompagnati dalle guide Msc e solo servendosi dei bus messi a disposizione dalla compagnie. Non saranno possibili visite libere. La partenza è prevista per il 29 agosto.