Gruppo Carnival sotto attacco hacker, nel mirino Cunard e P&O

Un attacco hacker in piena regola nel giorno di ferragosto. È quello che ha subito il Gruppo Carnival, che ha subito informato le autorità in merito all’accaduto e avviato gli accertamenti.

Nel mirino i dati di passeggeri e dipendenti delle compagnie Cunard e P&O. Il gruppo ha parlato di un accesso non autorizzato ai dati personali, anche se al momento non è ancora chiara l’entità di quanto accaduto. “L'indagine sull'incidente è attualmente in corso – ha specificato Carnival in una nota -, la società ha aumentato le misure di contenimento e riparazione per affrontare questa situazione e rafforzare la sicurezza dei propri sistemi informatici. L'azienda sta collaborando con le principali società di sicurezza informatica del settore per rispondere immediatamente alla minaccia, difendere i propi sistemi informatici e intraprendere azioni correttive”.