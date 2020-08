Msc a Napoli: undici toccate per la ripresa delle crociere

14:34

Ha fatto tappa a Napoli la prima crociera Msc dopo lo stop per la pandemia. Un ritorno in grande stile in un porto che sarà tra i protagonisti del rilancio della compagnia: l’ammiraglia Grandiosa effettuerà infatti 11 toccate da qui a fine ottobre, contribuendo al rilancio del turismo nella città partenopea.

“A Napoli porteremo ogni settimana migliaia di turisti fino al 31 ottobre 2020 – ha dichiarato il country manager Italia Leonardo Massa (nella foto) a Napolitoday -, confermando la centralità dello scalo partenopeo nelle strategie della compagnia che da sempre riveste un ruolo di primaria importanza. L’imbarco da Napoli sarà possibile grazie ad un viaggio che in media non supera le due ore di macchina”.



La ripresa delle crociere Msc proseguirà con gli itinerari nel Mediterraneo da 7 notti che toccheranno i porti di Palermo, La Valletta, Genova e Civitavecchia oltre a Napoli.