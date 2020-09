Cinque ex dipendenti di Thomas Cook creano un nuovo t.o. online

10:47

Si chiama Sunny Heart Travel e vuole lanciare la sfida ai tour operator online della Gran Bretagna partendo dalla vendita diretta per poi allargare gli orizzonti anche alle agenzie di viaggi.

Nasce un nuovo operatore nel Regno Unito, un’operazione coraggiosa nel periodo più difficile del settore; a mettere in campo l’iniziativa un gruppo di 5 ex dello staff di Thomas Cook capitanati da Steve Bentzen, già It programme manager del gruppo fallito lo scorso anno.



Il lancio del nuovo t.o., si legge su TTG media, dovrebbe avvenire già alla fine di questo mese, ma ulteriori valutazioni verranno effettuate in base all’andamento della situazione.