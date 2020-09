08:04

Thomas Cook non ci sarà più. O almeno, non ci sarà lo storico tour operator che faceva viaggiare il mondo da oltre 100 anni. Dopo il clamoroso crack dello scorso anno, uno dei nomi più storici del travel era stato rilevato dai cinesi di Fosun (lo stesso gruppo che aveva messo le mani su Club Med). L’operazione aveva aperto qualche speranza sul futuro del marchio e ora le ultime notizie aggiungono qualche dettaglio in più: il brand sembra destinato a tornare sulla piazza, ma con un’identità decisamente diversa. Stando alle anticipazione di Fosun, infatti, Thomas Cook è pronto a trasformarsi in un marchio lifestyle.

