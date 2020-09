Thomas Cook: l'agenzia online sfiora in luglio i 200mila clienti cinesi

11:17

Quasi duecentomila clienti hanno acquistato le vacanze a luglio da Thomas Cook. Il marchio, di proprietà di Fosun, ha riaperto come agenzia di viaggi online. E ora l ripartenza arriva anche in Europa.

Pubblicità

Come riportato da Preferente, il marchio ha appena riaperto in Inghilterra, mantenendo un profilo basso in attesa che la situazione del Covid-19 si normalizzi. Va detto che i primi 170mila clienti del brand nel mese di luglio erano cinesi.

L'azienda prevede anche di inaugurare anche una manciata di negozi dal concept più moderno aperti al pubblico, a cominciare da quello di Shanghai.

Della vecchia azienda nel nuovo Thomas Cook è rimasto solo il nome; tutto il resto è nuovo, anche le dimensioni, che sono più piccole.



“Abbiamo rilanciato Thomas Cook solo come agenzia di viaggi online. In verità è molto di più: è una piattaforma con uno stile proprio, che offre anche prodotti e servizi", ha affermato Jim Qian, amministratore delegato di Fosun, proprietario anche di Club Med.



Il secondo passo è lanciare il marchio nel Regno Unito, perché è lì che è nato Thomas Cook e lì aveva la quota di mercato maggiore. “Abbiamo effettuato un lancio sotto tono, per misurare come stiamo andando e verificare che l'operazione funzoni. Aggiungeremo gradualmente altri servizi”, ha affermato il manager cinese.