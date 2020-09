Costa Crociere: una nuova campagna  di promozione

16:28

Costa Crociere, dopo il suo ritorno in mare, ha lanciato una nuova campagna per promuovere i viaggi, partendo proprio dal fascino del mare. La promozione associata permette infatti di prenotare le cabine con vista a un prezzo speciale.

“Abbiamo scelto di proporre una campagna semplice - spiega Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere - che possa emozionare, perché basata su un insight forte, la ricerca del mare, che trova risposta in una crociera Costa, in cui si vive il mare in sicurezza da una prospettiva unica, quella di una cabina con balcone privato”.



La promozione, veicolata tramite filmati già on air in Italia e Spagna, viene sintetizzata dal copy: “Cercare il mare è ella tua natura. È nella natura di Costa fartelo vivere”. I prezzi speciali per le cabine con balcone, comprensivi di cancellazione gratuita, sono disponibili per le partenze del 2020 e del 2021.