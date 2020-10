In Turchia il cimitero delle navi da crociera: il video

09:45

Un cimitero a cielo aperto dei giganti dei mari. Si trova in Turchia, precisamente nei cantieri navali di Aliaga, che da alcuni mesi si sono trasformati in un centro di raccolta e rottamazione delle navi da crociera.

Pubblicità

La pandemia Covid e il lungo stop alle crociere hanno portato diverse compagnie di navigazione ad anticipare il pensionamento di alcune imbarcazioni.



I cantieri di Aliaga, solitamente impegnati nella demolizione di navi cargo e portacontainer, si sono ritrovati così ad accogliere i giganti del mare.



Come si vede in un video pubblicato da Repubblica.it, decine di operari smontano pezzo per pezzo le navi. I materiali vengono poi catalogati e rivenduti per altri usi.