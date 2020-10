Costa Crociere: dal 10 ottobre rientra in servizio l’ammiraglia Smeralda

10:30

Costa Crociere arriva a quota tre e dopo Deliziosa e Diadema, dal 10 ottobre ripartiranno anche le crociere a bordo di Smeralda, l’ammiraglia della compagnia.

Cinque le partenze in programma fino al 7 novembre, con un itinerario anche in questo caso tutto italiano: partenza da Savona e tappe a La Spezia, Cagliari, Napoli, Messina e Civitavecchia. Previste escursioni nelle principali attrazioni delle zone coinvolte, dalle Cinque Terre a Pompei, dall’Etna a Tarquinia.



“Come per le altre due navi Costa già rientrate in servizio – spiega la società in una nota -, sulle crociere di Costa Smeralda è prevista l’applicazione del Costa Safety Protocol, il protocollo sviluppato dalla compagnia insieme a un panel di esperti scientifici”. Dopo questi cinque itinerari Costa Smeralda punta a riattivare gli itinerari tra Italia, Francia e Spagna.