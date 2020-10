Msc Crociere in fiera: “Riconfermati tutti i progetti per il 2021”

11:43

“TTG Travel Experience è tradizionalmente un buon momento per fare il punto sulla situazione. Mai come quest’anno assume un ruolo importante per dare informazioni alle agenzie e organizzare un piano comune per il futuro”. Leonardo Massa (nella foto insieme a Fabio Candiani, Luca Valentini e Andrea Guanci), managing director Italia di Msc Crociere, approfitta dei giorni di fiera per confermare che la ripartenza c’è stata e che i piani per il futuro sono tutti riconfermati.

“Msc è stata la prima compagnia a ripartire lo scorso 16 agosto, attenendosi a un protocollo rigido e dettagliato. Il livello di soddisfazione al ritorno dalle prime crociere è stato elevatissimo: il fatto di viaggiare a capienza ridotta ha permesso ai passeggeri di godere appieno e serenamente dell’esperienza”. Alle crociere di 7 giorni in partenza da Genova a bordo di Msc Grandiosa si assoceranno dal 19 ottobre quelle di 10 giorni nel Mediterraneo a bordo di Magnifica.



E i piani per il 2021 sono tutti confermati: dalla programmazione estiva verso Nord Europa, Nord America, Mediterraneo, Caraibi e Cina, all’ingresso di due nuove unità, Virtuosa e Seashore, che porteranno la flotta a 19 navi.



Fra i target emergenti, una nuova attenzione ai single, per i quali è prevista la promozione che offre la cabina singola senza supplemento, i giovani, che si sono avvicinati nelle ultime settimane alla crociera e gli smart worker.



“È questo un segmento nuovo, dalle grandi potenzialità, in quanto la nave si presta perfettamente al lavoro da remoto in un ambiente confortevole, magari accompagnati dal resto della famiglia” aggiunge il direttore vendite Fabio Candiani. I.C.