Club Med investirà 90 milioni di euro per una nuova proprietà nella località costiera marocchina di Essaouira. Come riportato da Travelmole, il t.o. prima della pandemia aveva registrato un incremento del 13% dei visitatori dei suoi tre resort in Marocco.

La novità

Club Med Essaouira sarà un resort 4 Tridenti aperto tutto l'anno e disporrà di 350 camere. Conterrà anche uno spazio Club Med Exclusive Collection. Descritto come un eco resort per famiglie e coppie attive, offrirà anche una vasta gamma di sport acquatici. L'apertura è prevista per il 2024.



Gli altri investimenti

Club Med sta inoltre sinvestendo 25 milioni di euro per espandere il resort La Palmeraie a Marrakech, creando altre 100 camere e realizzando una grande piscina per famiglie e un baby club.

Il t.o. rinnoverà anche Le Riad, concentrandosi su centro benessere, ristoranti e area per riunioni ed eventi. Inoltre, Club Med Yasmina sarà sottoposto a un restyling del valore di 3,5 milioni di euro.



L'impegno in Marocco

Il presidente di Club Med Henri Giscard d'Estaing ha dichiarato: "Il Club Med ha confermato il suo impegno in Marocco attraverso progetti a Marrakech La Palmeraie, Yasmina ed Essaouira. Questi investimenti consentiranno a Club Med di soddisfare ancora meglio le aspettative delle famiglie e delle coppie. In un momento in cui il turismo sta attraversando un periodo molto difficile, questi investimenti indicano la nostra voglia di andare avanti, di rafforzare i legami che abbiamo costruito in Marocco”.