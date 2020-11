Il t.o. spagnolo Politours annuncia la chiusura

10:29

Politours non ha retto il colpo della crisi da Covid-19. Il tour operator spagnolo guidato da Manuel Buitrón, che nel 2018 ha raggiunto un volume d'affari di 70 milioni di euro, ha dichiarato la sospensione dei pagamenti e prevede che effettuerà “una chiusura ordinata”.

Come riportato da Preferente, in una lettera firmata da un dirigente dell’azienda creata nel 1974 si precisa che "l'idea del management è quella di ripartire tra due anni, perché si prevedono anni difficili. In queste settimane cercheremo di sistemare i conti in sospeso, in modo da saldare i debiti con i nostri partner quanto prima e trasferendo le prenotazioni ad altri operatori”.



Il tour operator avrebbe preso questa decisione a causa dell'impossibilità di riattivare le operazioni in settembre, come originariamente previsto, a causa delle molteplici restrizioni sui viaggi internazionali.

Manuel Buitrón, già vicino alla pensione a causa della sua età e con figli che non hanno seguito le sue orme nel mondo del turismo, aveva negoziato prima della crisi la cessione dell'azienda a Springwater, proprietario del Gruppo Wamos, e Avoris. Tuttavia, in entrambi i casi non si è trovato l’accordo.