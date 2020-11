Msc apre le vendite per la World Cruise 2023

13:03

Cinquantatre destinazioni in 33 Paesi, 119 giorni di viaggio e una navigazione di 30mila miglia nautiche attraverso 24 fusi orari. Sono già aperte le vendite della Msc World Cruise 2023, la maxicrociera intorno al mondo che inizierà il 5 gennaio 2023, giorno in cui la Msc Poesia salperà da Genova con tappe successive a Civitavecchia, Marsiglia e Barcellona.

A causa della situazione sanitaria Msc Crociere aveva già annunciato la cancellazione della Msc World Cruise 2021. Tuttavia, gli ospiti che avevano effettuato la prenotazione per questo viaggio avranno la possibilità di sperimentare lo stesso itinerario proposto dalla Msc World Cruise 2023 o optare per la Msc World Cruise 2022.



L'itinerario intorno al mondo

Dall’Europa la nave attraverserà l’Oceano Atlantico arrivando ai Caraibi e poi navigando attraverso lo spettacolare Canale di Panama. La crociera proseguirà alla volta della costa occidentale dell'America Centrale, con scali in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico prima di dirigersi verso San Francisco.



Dalla Nuova Zelanda al Giappone

Msc Poesia solcherà poi le acque dell’Oceano Pacifico con scali a Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Zelanda, Sydney, la Costa d'Oro australiana, Cairns e la Grande Barriera Corallina, Papua Nuova Guinea e le Filippine. Arriverà poi in Giappone proprio durante la stagione dei ciliegi in fiore, con escursioni a Kyoto e Tokyo. Tra le tappe asiatiche anche Shanghai, Vietnam, Singapore e Malesia.



Attraversando l'Oceano Indiano fino alla regione del Golfo Persico, Msc Poesia si dirigerà poi verso il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.



Tra i vantaggi della prenotazione anticipata il pacchetto bevande Dine & Drink incluso per le esperienze Bella e Fantastica, 15 escursioni a terra comprese nel prezzo e il 30% di sconto sulla lavanderia. I soci del MscVoyagers Club beneficeranno poi di uno sconto del 5%.