Le crociere di Kontiki Expeditions entrano in Small Luxury Hotels of the World

17:33

Kontiki Expeditions annuncia l’ingresso in Small Luxury Hotels of the World. Il primo yacht di Kontiki Expeditions, Kontiki Wayra, verrà lanciato nel maggio 2021 e proporrà soggiorni sostenibili al largo delle coste dell'Ecuador.

Gli ospiti possono scegliere tra due spedizioni che offrono una full immersion nelle culture locali, tradizioni, ambiente naturale e cucina di ogni porto toccato.

Kontiki Expeditions sarà la prima compagnia di crociere di lusso a entrare a far parte dei Small Luxury Hotels of the World.

Come riportato da TravelDailyNews, Carlos Nunez, ceo e fondatore di Kontiki Expeditions, ha commentato: “Small Luxury Hotels è un marchio prestigioso in tutto il mondo e siamo onorati di entrare a far parte del consorzio come primo membro crocieristico. Siamo fiduciosi che questo passo ci aiuterà a far conoscere le nostre nuove crociere a bordo di piccoli yacht ai viaggiatori che cercano un'avventura personalizzata".



Kenan Simmons, vice president of the Americas for Small Luxury Hotels of the World, ha aggiunto: “Slh dà il benvenuto a Kontiki Expeditions nel portfolio di hotel di lusso indipendenti Le eccezionali escursioni di Kontiki offrono modi unici e sostenibili per esplorare le destinazioni al largo della costa dell'Ecuador e siamo lieti di fornire una rete di supporto globale per promuovere queste spedizioni". Kontiki Wayra salperà il 30 maggio 2021 per offrire due itinerari di otto giorni.



Gli yacht boutique di Kontiki, che hanno solo nove cabine ciascuno, consentono di toccare i porti più piccoli assistiti da 10 membri dell'equipaggio e due esperti locali. Fra le facilities a bordo, una terrazza solarium, un salone gourmet, due lounge all'aperto, bar, Jacuzzi, palestra e area fitness.