Alaska protagonista nel 2022 di Celebrity Cruises

08:00

Debutteranno all’inizio di maggio le crociere in Alaska e nell’Oceano Pacifico nel 2022 di Celebrity Cruises. La compagnia investe in maniera importante in uno dei territori più richiesti posizionando 3 navi in Alaska, la Eclipse, la Solstice e la Millennium.

Celebrity Eclipse effettuerà itinerari di 7 notti con partenza da Vancouver con tappa anche al ghiacciaio Hubbard. Itinerari di 7 notti anche per la Solstice, unica nave a recarsi all’Endicott Arm Fjord e al ghiacciaio Dawes.



Sarà invece Celebrity Millennium ad aggiungere gli itinerari nel Pacifico con partenza da Vancouver e tappe a San Francisco e Santa Barbara e arrivo a Los Angeles.