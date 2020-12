Crociere sospese fino a marzo per il gruppo Norwegian Cruise Line

08:00

Ulteriore slittamento per la ripartenza delle crociere di Norwegian Cruise Line e di tutti i marchi gestiti dal gruppo.

La compagnia ha infatti annunciato che tutte le crociere di Norwegian Cruise Line con partenza tra l’1 gennaio e il 28 febbraio 2021 e alcune crociere a marzo 2021 verranno sospese.



Saranno bloccate inoltre tutte le crociere di Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises con partenza tra l’1 gennaio e il 31 marzo 2021.



I passeggeri che avevano prenotato crociere in questo periodo sono invitati a rivolgersi all’agenzia di fiducia o direttamente alla compagnia per maggiori informazioni.