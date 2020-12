I lettori di Porthole Cruise Magazine eleggono St. Thomas ‘Best Caribbean Cruise Destination’

16:16

Per il secondo anno consecutivo St. Thomas, perla delle Isole Vergini Americane, è stata eletta 'Best Caribbean Cruise Destination' dai lettori della rivista Porthole Cruise Magazine - leader nel settore crocieristico - che ogni anno, in occasione dei Readers' Choice Awards, sono chiamati in causa per esprimere il loro giudizio sulle migliori navi da crociera, i servizi a bordo e le destinazioni.

"Questa è veramente una notizia incoraggiante per tutti i Virgin Islanders soprattutto in un anno così difficile. Ci conferma che il nostro prodotto crocieristico ha delle solide fondamenta e ci porta a continuare a lavorare per migliorarlo di modo che, magari, si possa vincere anche il prossimo anno", ha dichiarato Joseph Boschulte, Commissioner of Tourism per le Isole Vergini Americane.



Livia Fabietti