Jet2.com: nessuna limitazione per i turisti in viaggio verso Tenerife

Jet2.com ha rassicurato i viaggiatori britannici, che potranno continuare a viaggiare verso Tenerife nonostante le isole Canarie abbiano deciso di chiudere i confini per 15 giorni.

Il presidente del Governo delle isole Canarie Angel Victor Torres aveva annunciato ieri che il confine di Tenerife sarebbe statto chiuso dalla mezzanotte di domani a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Ma Jet2 ha detto di aver ricevuto conferma dal Governo delle isole Canarie che Tenerife non chiuderà i suoi confini ai turisti stranieri.



"I turisti possono ancora viaggiare a Tenerife per Natale - hanno affermato la compagnia aerea e il tour operator in una nota ripresa da TTG Media -. Grazie a questo aggiornamento da parte del Governo delle Canarie, stiamo portando avanti normalmente i nostri programmi di voli e vacanze a Tenerife. Possiamo inoltre assicurare ai clienti che hotel, ristoranti, bar e centri commerciali rimarranno aperti a Tenerife".